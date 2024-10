Coronavirus, Falcomatà: ‘Dati GOM confortanti, ma potrebbero non essere del tutto veritieri’

Un nuovo video messaggio è stato pubblicato dal Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà. I temi quest’oggi argomentati dal Primo Cittadino sono stati quelli degli imbarchi a Villa San Giovanni, e ovviamente quelli legati all’emergenza Coronavirus.

La situazione degli attraversamenti a Villa San Giovanni è molto seria, e questa è conseguenza anche della riduzione dei traghetti, situazione da noi denunciata qualche giorno fa. E’ la fotografia del fallimento dei decreti e delle ordinanze, se molte persone sono partite dal nord Italia o addirittura da Paesi esteri vuol dire che non ci sono controlli. Questa situazione va a discapito dei sindaci e dei cittadini che con grandissimi sacrifici stanno rispettando le regole. C’è bisogno di sentire la presenza dello Stato, per i Sindaci (che attualmente sono l’anello più debole), e per i cittadini. Occorre che Musumeci e Santelli trovino una soluzione, per evitare il rischio contagio.