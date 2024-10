Coronavirus, Falcomatà: ‘I prodotti saranno sempre disponibili nei supermercati. Evitiamo affollamenti’

Il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, è intervenuto nel pomeriggio odierno ai microfoni di Tonino Massara su Radio Antenna Febea. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Inizialmente avevo chiesto di aprire anche di notte, successivamente anche in sinergia con le associazioni di categoria e dei sindacati, si è arrivati a questa proposta che è in linea con le altre e che mi ha portato alla decisione di chiusura dei supermercati in favore della salute dei lavoratori che sono costretti ad orari stressanti e provanti in questi giorni. Questa partita noi ce la giochiamo soprattutto sul piano della prevenzione, quello che possiamo fare noi è limitare i contatti. Dobbiamo far stare tranquille le persone, ci saranno sempre i prodotti nei supermercati. Andiamo a fare la spesa per fare provviste per una settimana/dieci giorni. Ho ringraziato in un video personale oltre ai medici e paramedici, anche i camionisti, ai quali va ribadito il nostro sostegno. Cosi come i commercianti, i fruttivendoli, i panettieri, i corrieri e i postini insieme a tutti gli altri che ci consentono di mantenere un minimo di quotidianità.”