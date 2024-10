Coronavirus, Falcomatà: ‘Settimana decisiva. Dati GOM incoraggianti, continuiamo cosi’

Un nuovo video messaggio del Sindaco Giuseppe Falcomatà, pubblicato sulla propria pagina Facebook in occasione della Festa del papà, ma soprattutto per aggiornare sulla situazione di emergenza Coronavirus che nella nostra città è arrivata alla settimana decisiva.

“Buongiorno Reggio, buona Festa del papà a tutti. Da qualche settimana vediamo immagini con le quali abbiamo iniziato a prendere confidenza, dei nostri medici a lavoro, di mascherine. Per qualcuno sono novità, per qualcuno come me sono un doloroso ritorno al passato. E’ importante curare i nostri affetti, prenderci cura di noi stessi, apprezzare ciò che abbiamo e non banalizzarlo. E’ importante ricordare giornalmente il lavoro che fanno i nostri medici. Le carovane dell’esercito italiano che trasportano le carovane di morti a Bergamo non sono un film. Restate a casa! I dati del GOM di ieri sono incoraggianti, devono darci coraggio: ciò vuol dire che stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare cosi. Non molliamo, perchè è la settimana decisiva per la nostra città.”