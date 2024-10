Coronavirus, Giannetta (FI): “Imprenditore della Piana dona visiere e mascherine all’ospedale di Polistena”

Lo dichiara in una nota il Consigliere regionale di Forza Italia Domenico Giannetta che reputa doveroso rendere onore e merito a quelle persone e quelle realtà che scelgono di operare lontano dai riflettori e che, al pari di chi fa una scelta diversa, interpretano a fondo il sentimento di comunità e mutuo aiuto che sta caratterizzando

questa fase difficile della nostra vita.

Durante la consegna dei dispositivi di sicurezza, racconta Giannetta, di aver constatato personalmente quanto questa solidarietà sia stata apprezzata dal personale sanitario che in questo momento è esposto in prima linea al rischio del contagio.

“L’incontro con il primario di Chirugia facente funzioni Anastasio Palmanova e la sua equipe e con gli altri colleghi dell’Ospedale di Polistena è stato, inoltre, momento proficuo per un’accurata visita dei reparti e un’approfondita riflessione sugli scenari che si stanno delineando giorno per giorno e sulla necessità di accelerare i processi di assegnazione dei dispositivi chirurgici e dei dispositivi di protezione a garanzia della incolumità dei pazienti e di tutto il personale che opera in tutti i reparti”.

“Non dimentichiamo che l’Ospedale di Polistena – conclude Giannetta – assolve un ruolo affatto secondario, ma semmai strategico e importante a copertura di un territorio molto esteso e popoloso della Provincia di Reggio Calabria che va dalla Piana di Gioia Tauro alla Locride”.