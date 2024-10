Coronavirus, il GOM pubblicato sulla prestigiosa rivista statunitense ‘Radiologic Technology’

Significativo riconoscimento per il TSRM Giuseppe Scappatura, della U.O.C. di Radiologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, con il lavoro dal titolo “Radiological Examinations in Patients with COVID-19” pubblicato sulla prestigiosa rivista del gruppo Elsevier “Radiologic Technology” ASRT (American Society of Radiologic Technologist) riferimento internazionale per le sempre più complesse procedure di tecnica radiologica.

Il dott. Scappatura è il primo Tecnico di Radiologia Italiano a pubblicare sulla rivista statunitense.

Il lavoro, apprezzato e fortemente voluto dal board editoriale dell’importante giornale, descrive con dovizia di particolari le procedure di acquisizione radiologica delle TC torace in pazienti affetti da CoViD-19, in fase acuta e subacuta, con particolare riferimento all’ottimizzazione dei parametri al fine di evitare una sovraesposizione alle radiazioni ionizzanti, pur mantenendo degli ottimi livelli qualitativi dell’imaging.

La pubblicazione rappresenta una ulteriore dimostrazione dell’elevato livello di professionalità raggiunto dal G.O.M. di Reggio Calabria nel curare tutti gli aspetti critici correlati alla Pandemia in un ambiente fortemente multidisciplinare e con obiettivo principale di generare dei percorsi diagnostico-terapeutici ottimizzati oggetto di interesse anche da parte della comunità scientifica internazionale.