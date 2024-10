Coronavirus, il Pd di Gallico: “Bene ordinanza regionale, ma mascherine siano gratuite per tutti”

“Il Circolo PD di Gallico-Sambatello prende atto dell’Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 del Presidente della Regione Calabria, on Santelli, recante “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Provvedimenti applicabili sul territorio regionale fino al 3 maggio 2020. In tale ordinanza viene previsto, tra l’altro, l’utilizzo delle mascherine che al momento nella Città, secondo quello che si è constatato, sono quelle distribuite da apposite donazioni di Enti pubblici e privati”.

Così Natale Pensabene del circolo Pd di Gallico, che prosegue:

“Il Sindaco Falcomatà, in una sua nota, bene ha fatto a chiedere alla Presidente Santelli perché in detta Ordinanza non prevede la fornitura gratuita delle mascherine a tutti i cittadini visto che sono obbligatorie?”

Poi rivolgendosi all’ente regionale calabrese:

“Sappiamo se la Regione ha ordinato queste mascherine e se sappiamo quando arrivano possiamo dirlo ai calabresi? In modo da dire se per X giorni ci sarà da arrangiarsi?”. Possiamo, noi Città Metropolitana non come istituzione ma come cittadini, capire – ha detto Falcomatà– se accanto a quest’obbligo è stato fatto, da parte della Regione, come di competenza e come sta avvenendo in tutte le altre regioni, l’impegno di spesa per acquistare le mascherine”.