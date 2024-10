Coronavirus, PMopenlab consegna i primi 12 visori al GOM di Reggio Calabria

PMopenlab, startup innovativa attiva a Reggio Calabria e autrice di importanti progetti sui temi delle tecnologie digitali associate all’ecodesign, alla sostenibilità e all’innovazione per i processi di sviluppo, ha già realizzato e consegnato 12 visori medici di protezione facciale all’equipe di Malattie Infettive del GOM di Reggio Calabria impegnato nell’emergenza Covid-19.

La recente crisi ha reso sempre più difficile rispondere alla costante richiesta di dispositivi di protezione individuale, specialmente per le aziende ospedaliere. Il mondo dei makers in questo scenario sta svolgendo un ruolo determinante per contribuire alla fornitura dei dispositivi necessari, grazie alle tecnologie di fabbricazione digitale e alla realizzazione di progetti e prodotti innovativi.

Nasce così OPEN MEDICAL VISOR, un progetto open source basato sul progetto di Gizéh Triana e modificato da PMopenlab per adattarsi maggiormente alle esigenze del personale medico, mediante l’utilizzo del software di modellazione open source Blender. Il visore è costituito da due componenti modellati digitalmente e stampati in 3D (maschera e cinghia) e la visiera ricavata da un foglio in pvc trasparente da 300 microns. Il kit di un visore completo comprende anche n.2 cinghie e n.2 fogli come ricambi di riparazione.

PMopenlab, che ha sempre promosso e condotto progetti di innovazione in rete con importanti enti e società italiane, apre il network solidale open source mettendo a disposizione il file da scaricare e le istruzioni per stampare ad assemblare il prodotto a coloro che lo vogliono fare.

A tal proposito è stato predisposto un modulo google per caricare una foto delle stampe3D di altri makers che si sono già attivati al fine di poterli assistere su eventuali necessità e/o difformità da verificare rispetto al progetto da realizzare con standard di qualità e di funzionalità.

PMopenlab si è messa in moto per rispondere alla prima alla domanda di fornitura ai medici di Malattie Infettive del GOM di RC, ma ha già accolto le richieste di personale da reparti di Ospedali di tutta Italia (quali il San Matteo di Pavia). Ma in queste ore altri soggetti contattano la start up, per conoscere meglio il progetto.

“OPEN MEDICAL VISOR è un progetto di “solidarietà di manifattura digitale” che è possibile supportare con donazioni che coprono solo i costi dei materiali utili alla realizzazione dei visori. La start-up ringrazierà pubblicamente tutti coloro che supportano e aderiscono al progetto ampliando il network solidale. La mission solidaristica del progetto è accompagnata dall’associazione Pensando Meridiano”, afferma l’arch. Andrea Procopio, Amm. Unico della Startup PMopenlab.

Il progetto è stato già disseminato in rete e sulla pagina facebook di PMopenlab riscuotendo un grande interesse da utenti da tutta Italia.