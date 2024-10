Coronavirus, Reggio non dimentica gli animali. Foti: ‘Amministrazione presente’

“Importanti e significative le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà in diretta Facebook dove rivendica la propria posizione in favore dei volontari animalisti che ogni giorno operano in tutta la città per provvedere al sostentamento ed alla cura agli animali per come tra l’altro chiarito dal Ministero della Salute”.

Sono le dichiarazioni di Mary Foti, Garante dei Diritti degli Animali nel Comune di Reggio Calabria.

“Il Sindaco Falcomatà – prosegue la garante dei diritti degli animali – è ritornato sui volontari multati nei giorni scorsi e che hanno indotto il Sindaco a scrivere ai settori di competenza per verificare se sussistono le condizioni per procedere ad un annullamento in autotutela del provvedimento. Una volta superata l’emergenza in cui emerge evidente come il valore e la presenza degli animali in quella che è la quotidianità è parte integrante del grande valore della vita – afferma la garante degli animali del Comune di Reggio Calabria – proseguiremo il nostro impegno per contrastare il fenomeno dell’abbandono degli animali nel territorio comunale di Reggio Calabria promuovendo anche campagne formative ed educative rivolte al rispetto degli animali e cercando di fare si che Reggio Calabria possa avere spazi idonei e strutture all’avanguardia rivolti al mondo animalista”.

Il garante continua: