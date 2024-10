Coronavirus, Santelli a Rai3: ‘Occorre arrivo dell’Esercito. Ho solo 100 posti di Terapia Intensiva’

E’ arrivata anche in Calabria l’emergenza Coronavirus. E’ atteso anche nella nostra regione un aumento dei casi nelle prossime ore, anche a causa degli arrivi dal nord Italia. Ha parlato cosi Jole Santelli a “Mezz’ora in +”, ospite di Lucia Annunziata.

“Io proprio stamane ho parlato con il Ministro Speranza. Questa è la prima emergenza che stiamo affrontando senza coordinamento delle Prefetture, cosa che comporterebbe la possibilità di utilizzare anche l’Esercito. Abbiamo spesso chiesto misure nazionali proprio per questo. Va coinvolto, ma per diverse mansioni. Quello che stiamo affrontando oggi è un’emergenza ordinaria al Sud, se diventa straordinaria avremo bisogno di macchinari e dispositivi di protezione. Ho ricevuto ieri una mail dove c’è scritto che i macchinari arriveranno tra 45 giorni.

Non immagino l’esercito in assetto da guerra, ma d’ausilio alle Forze dell’Ordine. In Calabria ho solo 100 posti di Terapia Intensiva, non sono in grado di dare una seria e reale previsione di contenimento.”