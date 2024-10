Coronavirus, Siclari (FI): ‘I ricercatori italiani eccellenze mondiali’

“I virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive ‘Lazzaro Spallanzani‘, a meno di 48 ore dalla diagnosi di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è un passo fondamentale, che permetterà di perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi. Questo dimostra ancora una volta che i nostri ricercatori sono una vera eccellenza a livello mondiale. Ci vorrà del tempo per avere vaccini e terapia, ma quello annunciato oggi, indica che i nostri scienziati stanno seguendo il percorso giusto per aiutare tutti. Adesso il Governo finanzi la ricerca per i vaccini e le terapie intensive”.