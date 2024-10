Coronavirus, Tripodo (Gd) sul caos a Villa: “Amministrazione Reggio in prima linea”

“Ci era stato detto che la Calabria in relazione allo stato di emergenza era chiusa su disposizione del Presidente della Regione Jole Santelli nel mentre un numero indefinito di persone sostava, proveniente chissà da dove, a Villa San Giovanni in attesa di imbarcarsi per la Sicilia”. Ad affermarlo è Katya Tripodo Vice Presidente del Consiglio Comunale di Calanna e Segretario Metropolitano dei Giovani Democratici.

Rispetto a questo stato di emergenza, dichiara la giovane dem, ancora una volta in prima linea l’amministrazione Metropolitana a guida Falcomatà ha fatto si, grazie ad una positiva interlocuzione con i vari livelli istituzionali, che il problema si risolvesse.

“Nonostante ciò apprendiamo dagli organi di stampa che il gruppo consiliare di Palazzo San Giorgio di Forza Italia come avvoltoi prova a polemizzare e buttarla in rissa nel mezzo di una pandemia dove – dichiara la Tripodo – il rapporto positivo tra i vari livelli di governo è elemento essenziale per la gestione dell’emergenza”.

Le domande per i Giovani democratici sono: “come sono arrivate quelle persone a Villa San Giovani con l’ordinanza che di fatto chiudeva la Regione Calabria? Chi ha assunto la decisione di fare pernottare alcuni cittadini siciliani a Reggio Calabria senza comunicare nulla al Sindaco e perché il Presidente della giunta regionale non ha assunto come il Sindaco Falcomatà una posizione di netta contrarietà? Come mai i consiglieri comunali di Forza Italia dopo cinque anni di silenzio si sono svegliati nel bel mezzo della pandemia?”