Elezioni europee, scendono in campo i big. Reggio, due certezze e qualche dubbio

Tajani e Schlein si, Meloni 'ni'. Per il territorio reggino, si attendono le ultime mosse ma Ripepi e Speziali sono già in campo

Le elezioni europee si avvicinano, scendono in campo i big della politica nazionale. Il segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani per primo ha rotto gli indugi annunciando la candidatura alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

“Tajani sarà capolista anche nella circoscrizione Sud, quella che comprende la Calabria. La nostra Regione è pronta a rispondere ‘presente’ e a regalare ad Antonio un grande risultato per lui e per Forza Italia” ha affermato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

La discesa in campo del segretario di Forza Italia ha fatto da apripista agli altri annunci, Nella giornata di ieri Elly Schlein ha sciolto la riserva: la segretaria del Pd correrà alle europee come capolista nelle circoscrizioni Centro e Isole.

La mossa però è stata bocciata da Romano Prodi: “Non mi dà retta nessuno” – ha detto – chiedere il voto e poi non fare l’europarlamentare provoca “ferite alla democrazia che scavano un fosso. Vale per Meloni, Schlein, Tajani e tutti gli altri”.

Duro anche il papabile alleato di campo largo Giuseppe Conte: “Per noi del M5s – ha detto Giuseppe Conte – è una presa in giro dei cittadini. Non è una questione di Schlein, ma anche di Meloni e degli altri leader”.

Europee, liste entro il 1 maggio

Tajani e Schlein in campo, Giorgia Meloni che fa? La presidente del Consiglio dovrebbe sciogliere la riserva tra pochi giorni, a Pescara, in occasione della conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, ad oggi la sua candidatura viene data per probabile ma tutto può ancora accadere.

Salvo sorprese (ad oggi difficili) l’unico leader delle forze di centrodestra a non partecipare alla competizione per il prossimo parlamento europeo sarà Matteo Salvini, che già settimane fa aveva spiegato di non voler sottrarre tempo e impegno al ruolo di ministro delle Infrastrutture.

Per il Pd nessun candidato del territorio reggino, lo stesso potrebbe essere per Forza Italia anche se non è da escludere la candidatura della vice presidente della regione Giusi Princi. Ancora incerta per azione la discesa in campo del vice sindaco metropolitano Carmelo Versace: come spiegato dal diretto interessato, si aspettano a giorni le decisioni dei vertici nazionali del partito di Calenda.

Ultimi giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle liste, fissata per il 1 maggio. In attesa di capire se ci saranno candidati reggini, sono 2 intanto le certezze. La prima, in ordine cronologico, porta dritto a Massimo Ripepi, candidato con Alternativa Popolare di Stefano Bandecchi. Candidatura annunciata già a gennaio dal Teatro Cilea e ribadita dal sindaco di Terni anche nell’ultima visita in riva allo Stretto di due settimane fa.

L’altro reggino che prenderà parte alle europee Vincenzo Speziali, esponente di Italia Viva. “Sarò in campo, con orgoglio, abnegazione e tutto il mio ‘bagaglio’ formativo, ideologico, politico, culturale e morale, in questa avventura a favore dei concittadini del Mezzogiorno”, le parole di speziali, candidato nel collegio sud nelle liste di Stati uniti d’Europa.