Coronavirus, tutti promossi. Maturità online e niente esame di terza media

Esami di maturità online, con soltanto la prova orale, tutti ammessi con commissione interna per valutare. Per la terza media, niente esame ma solo una tesina da valutare insieme ai voti dell’anno scolastico. Per tutti, promozione assicurata con recupero il prossimo anno. È questo lo scenario al momento più probabile per ultimare l’anno scolastico, per il quale si prevede di continuare la didattica a distanza, che diventa obbligatoria, e addirittura gli scrutini online.

Nel testo del decreto approvato dal consiglio dei ministri resta una piccola speranza che si possa tornare in classe entro il 18 maggio: in quel caso ci saranno esami di maturità più completi (prova di italiano, di indirizzo ma non a carattere nazionale, e colloquio). Se si torna entro la metà di maggio, anche i ragazzi di terza media avranno una prova di esame a discrezione della scuola.

Tutti promossi

Nel testo del decreto legge sula scuola che arriva in consiglio dei ministri ci sono alcune correzioni rispetto alla bozza che il Miur aveva preparato giovedì scorso: si parla di recupero delle competenze non acquisite all’inizio del prossimo anno per tutti, si valorizza il lavoro svolto a distanza. Nella sostanza non cambia granché, rispetto al testo precedente, perché su voti e valutazione finale non ci sarà spazio per bocciature o per rimandati visto il rischio di ricorsi e le difficoltà che ancora ci sono con la didattica a distanza. Gli studenti dovranno dunque dimostrare di essere stati attenti e di aver ben lavorato in questi mesi da casa. Bisognerà dunque aspettare l’ordinanza della ministra per sapere se ci sarà il 6 in pagella oppure se eventuali insufficienze verranno comunque segnalate.

Si ricomincia il 1 settembre

E’ confermato che il prossimo anno scolastico in classe o in modalità online – comincerà all’inizio di settembre, si ipotizza il primo o il due settembre.