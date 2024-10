Coronavirus, il prof. Zimbalatti al Tg2: ‘Seguite le norme, così ne usciremo’

La violazione delle misure imposte dal DPCM rischia di far estendere il contagio da Coronavirus anche nelle regioni del Sud.

Regioni in cui la sanità è molto più fragile rispetto a quelle settentrionali. Regioni in cui i posti in terapia intensiva non sufficienti in tempi di pace figurarsi in casi di emergenza.

Uno che può dire di averla superata è il Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il prof. Giuseppe Zimbalatti è intervenuto ai microfoni di Rai2 durante il Tg delle 13:00.

Il professore si era ammalato nelle scorse settimane, dopo aver partecipato ad alcuni convegni.

Leggi anche

“È stato un momento abbastanza impegnativo da un punto di vista psicologico. Posso ritenermi una persona fortunata vista la grande umanità, sensibilità e professionalità che mi sono state dimostrate durante la malattia”.

Curato presso l’ospedale di Reggio, il paziente 1 della Calabria è quasi fuori dal tunnel e l’appello dalla sua quarantena è quello di seguire alla lettera le indicazioni sanitarie.