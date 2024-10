CorriReggio 2019: a Palazzo Alvaro la presentazione del programma

La CorriReggio, popolare evento organizzato da Legambiente Reggio Calabria insieme a tante altre realtà associative culturali e sportive cittadine, giunge in questo 2019 alla 37ª edizione.

Nel corso della conferenza stampa, dopo gli eventi che nei giorni scorsi ne hanno costituito l’anteprima, da “Aspettando Corrireggio”, sarà illustrato il programma finale degli eventi della popolare manifestazione, di cui ora si entra nel vivo del programma.

Una settimana di iniziative di carattere sportivo, di sensibilizzazione ecologica, di riflessione e di iniziativa collettiva sui problemi e sulla qualità del vivere urbano in vista dell’attesissima Corrireggio, corsa podistica per tutti, che si svolgerà come sempre il 25 aprile.

I temi, le curiosità e alcune anticipazioni sulla corsa saranno illustrati domani, giovedì 18 aprile 2019, alle ore 11:00. L’appuntamento è presso la Biblioteca di Palazzo “C. Alvaro” sede della Città Metropolitana.