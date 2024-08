Reggio, nuova edizione del corso di assistente educativo alla Coop Libero Nocera

La Cooperativa Sociale “Libero Nocera” di Reggio Calabria presenta una nuova opportunità formativa per chi desidera diventare un professionista nel settore dell’assistenza educativa: il corso per il conseguimento della qualifica di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo“.

Assistente educativo: una figura professionale essenziale

L’Assistente Educativo è una figura chiave nell’integrazione scolastica di alunni con disabilità, lavorando in stretta collaborazione con i docenti di classe e supportando l’insegnante di sostegno.

Questa professione richiede competenze specifiche per adattare le strategie educative alle esigenze degli alunni, garantendo il loro benessere e favorendo l’inclusione sociale. Il corso, accreditato dalla Regione Calabria, è progettato per fornire le competenze necessarie per operare in questo campo con efficacia e professionalità.

Il programma del corso e i requisiti

Il corso ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 188 ore di formazione in aula e 412 ore di formazione pratica “on the job” (comprendendo 172 ore di attività pratica e 240 ore di stage). È destinato a un massimo di 18 partecipanti che abbiano compiuto 18 anni di età e siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria.

La partecipazione al corso prevede un contributo di €1.300,00, eventualmente rateizzabili, rendendo questa formazione accessibile a tutti.

Al termine del corso, coloro che avranno completato almeno il 70% delle ore previste e superato le prove di esame, riceveranno un Attestato di Qualifica di “Tecnico per l’assistenza all’autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità – Assistente Educativo”, valido ai sensi della Legge 845/78.

Modalità di iscrizione e contatti

Le iscrizioni sono aperte presso la sede della Cooperativa “Libero Nocera”, in Via Modena 14, Reggio Calabria. La domanda di ammissione deve essere redatta in carta semplice e accompagnata dalla documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti.

Per maggiori informazioni e per chiarimenti, è possibile contattare la segreteria didattica ai numeri 0965.622926 o 3289708620, o via email a [email protected]. La segreteria è aperta il lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle 19:00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00.

Non perdere l’occasione di diventare un professionista dell’assistenza educativa con la Cooperativa “Libero Nocera”!