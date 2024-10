Carcere di Palmi, Klaus Davi insegna marketing e comunicazione ai detenuti

Iniziato al carcere di Palmi il corso di formazione in Marketing e Comunicazione tenuto dal giornalista e mass-mediologo Klaus Davi su invito del garante metropolitano Paolo Praticò.

Il corso ha l’obiettivo di far acquisire o migliorare le competenze necessarie per avviare o gestire un’attività commerciale è rivolto ai detenuti AS che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa. La durata è fissata in sei lezioni con cadenza mensile.

Klaus è stato molto coinvolgente e dopo aver ascoltato le proposte dei detenuti per la gestione di questi spazi di “libertà” favoriti dal direttore Mario Antonio Galati e dal comandante Paino, coadiuvati dall’area educativa composta dalla dott.ssa venezia e dal dottore Ciccone, nonché dagli ufficiali ,e dagli ispettori ed agenti preposti, ha lanciato l’idea di realizzare con i detenuti stessi ed alcuni personaggi della cultura e dello spettacolo un talk che serva a dar voce e far conoscere una realtà molto complessa ma che se vissuta nel modo giusto può dare seguito a quel percorso di riabilitazione che è lo scopo principale della pena detentiva, recependo in pieno il dettato della ministra Cartabia.