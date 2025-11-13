Corso in Direzione e Management delle Società di Calcio. Presenti grandi ospiti

L'Università eCampus e il Polo di Studio continuano l’incessante attività formativa inerente l’inscindibile binomio istruzione e sport

“Terminato con successo il corso per “Manager della Sostenibilità nello Sport”, con la Graudation svolta nella splendida cornice del teatro Costanzo di Mattiello a Pompei, ha preso il via anche la prima edizione del corso in Direzione e Management delle Società di Calcio, accreditato dalla FIGC ed idoneo per l’accesso agli esami per Direttore Sportivo a Coverciano. In qualità di Direttore del Corso, migliore welcome day, come quello tenutosi lo scorso 10 Novembre in presenza, a Roma, presso la sede E-campus, non avrei potuto ipotizzarlo. Infatti, nonostante i tanti impegni istituzionali e sportivi, hanno partecipato il Magnifico Rettore dell’Università E-Campus, Enzo Siviero; il Presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin; il Direttore Sportivo ed il Direttore Tecnico del Monza Calcio, rispettivamente, nelle persone di Nicolas Burdisso e Francesco Vallone; il Capo Scouting del PSG, Pasquale Sensibile e la collega Flavia Tortorella, docente di diritto sportivo. Naturalmente, l’evento è stato moderato dalla mitica voce di Jacopo Volpi.

Tra i graditi ospiti è intervenuto anche Alfonso Morrone, Presidente Adicosp – Associazione dei Direttori Sportivi.

Grande entusiasmo per i corsisti presenti (altri, invece, hanno seguito online), i quali si sono potuti confrontare, sin dal primo giorno, con figure apicali del mondo dello sport business ed ex campioni, che oggi occupano ruoli dirigenziali all’interno di prestigiosi club professionistici.

