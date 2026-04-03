Calcio a 5: Cadi Futura, poker di convocazioni nella Future Cup

Pioggia di convocazioni nella rappresentativa Future Cup per la Cadi Antincendi Futura.

La leadership regionale nel campionato Under 17 (e la vittoria del girone Under 19), lo status di massima espressione dell’area della Città Metropolitana, con tanto di volo in alto in A2 Elite ad un passo dal playoff, unito ad un ricco lavoro sul settore giovanile palesano la bontà del lavoro svolto.

La Divisione Calcio a Cinque in riferimento all’attività del progetto 5.0 della Futsal Future Cup 2025/2026 per Rappresentative Maschili di Calcio a 5 comunica la convocazione di ben 4 atleti giallo-blu.

Si tratta del portiere Giuseppe De Lorenzo e del pivot Domenico Turiano (entrambi classe 2010), già inseriti nei progetti nazionali del Futsal+ e di due liete new entry, Fortunato Mannino e Giovanni Pavone, entrambi classe 2009.

I calcettisti si riuniranno al Palasport di Rende, martedì 7 aprile alle ore 19.