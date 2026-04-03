Serie D, girone F: bellissima lotta a tre, mentre è clamorosa la decisione dell’Aquila 1927
L'ex Reggina Agenore Maurizi perde lo scontro diretto al vertice
03 Aprile 2026 - 10:38 | Redazione
L’incontro più atteso della giornata era quello tra l’ormai ex capolista Ancona contro il Teramo. Vincono gli ospiti che agguantano in classifica la squadra di mister Maurizi (squalificato nella circostanza), ma soprattutto ne approfitta l’Ostiamare che grazie al successo sul Chieti, balza in vetta. L’altra notizia di giornata è quella che riguarda L’Aquila 1927, superata in casa dal Notaresco. La terza sconfitta consecutiva, la quarta in cinque gare porta ad una decisione clamorosa da parte della società:
La nota del club
“L’Aquila 1927 entra in silenzio stampa. Inoltre il club, in linea con scadenze e pagamenti, comunica che, dalla data odierna, il ritrovo per le sedute di allenamento è fissato alle ore 6:30”.
La classifica delle prime posizioni
Ostiamare 70
Teramo 68
Ancona 68
Atletico Ascoli 62
L’Aquila 48
Notaresco 47