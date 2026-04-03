Bagnara Calabra, smottamento sulla Strada Statale 18: chiuso lo svincolo autostradale
ANAS è prontamente intervenuta e sono già in corso le operazioni di rimozione del materiale e di messa in sicurezza della strada
03 Aprile 2026 - 10:37 | Comunicato Stampa
Si informa la cittadinanza che a seguito di un recente smottamento verificatosi sulla Strada Statale 18, a nord dello svincolo per la frazione Solano, la carreggiata risulta attualmente ostruita da terreno e alberi caduti.
ANAS è prontamente intervenuta e sono già in corso le operazioni di rimozione del materiale e di messa in sicurezza della strada, al fine di consentire la riapertura nel più breve tempo possibile.
In via precauzionale e per motivi di sicurezza è stato temporaneamente chiuso lo svincolo autostradale di Bagnara Calabra fino al ripristino delle normali condizioni di viabilità.
Seguiranno aggiornamenti non appena la situazione tornerà alla normalità. Si invita la cittadinanza alla massima prudenza e ad utilizzare percorsi alternativi.
L’Amministrazione Comunale