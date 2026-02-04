Reggio, diventa volontario ABIO: al via il XIII corso di formazione

Durante la presentazione verranno illustrate le attività svolte dai volontari in ospedale con l'obiettivo di ridurre il disagio e il trauma che affrontano i bambini e gli adolescenti

Ami interagire con bambini e adolescenti, desideri aiutare il prossimo? Ti piacerebbe diventare volontaria o volontario per i bambini e gli adolescenti in ospedale? Se vuoi supportare l’associazione ABIO e rendere più vivibile l’esperienza ospedaliera dei piccoli ricoverati, questa scelta potrebbe fare al caso tuo.

A Reggio Calabria, si presenta una nuova opportunità per chi intende conoscere meglio il volontariato ABIO ed entrare a farne parte. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano saperne di più sull’associazione, i suoi eventi e progetti. Durante l’incontro verranno illustrate le attività svolte dai volontari in ospedale con l’obiettivo di ridurre il disagio e il trauma che affrontano i bambini e gli adolescenti al momento dell’impatto con la struttura e durante la degenza.

L’incontro di presentazione a Reggio Calabria

I volontari si occupano di sostenere e accogliere, in collaborazione con medici e operatori sanitari, i piccoli pazienti e supportare le loro famiglie. Un’occasione per donare un sorriso a chi soffre.

L’appuntamento è fissato per sabato 14 febbraio 2026 alle ore 15.30, presso il Centro Studi “A. Spinelli” del Presidio Riuniti (accanto al CUP). Si terrà un incontro di presentazione rivolto agli aspiranti volontari, momento di approfondimento propedeutico all’avvio del nuovo Corso di Formazione base programmato per il mese di marzo e per fornire informazioni sulle modalità di partecipazione.

Modalità di iscrizione e contatti

Per partecipare è indispensabile iscriversi all’indirizzo e-mail: abiorc@live.it. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3278437087. L’iscrizione all’incontro è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al corso di formazione.