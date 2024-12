Blue Morgana riapre per ‘Immacolescion’, con crespellata in riva al mare. Sarà un 8 dicembre da ricordare

Il chiosco della via marina bassa si trasforma in un palcoscenico natalizio unico, per una giornata dedicata al gusto ed al divertimento

Un Natale con il profumo del mare ed il calore delle tradizioni. A Reggio Calabria, tutto questo, è la noramlità, ma per il 2024 c’è una bella novità.

L’8 dicembre, il chiosco Blue Morgana, punto di riferimento della via Marina bassa di Reggio Calabria, si trasforma in un palcoscenico natalizio unico nel suo genere. Una giornata dedicata al gusto, alla musica e all’atmosfera festiva, con un programma ricco di sorprese per tutta la famiglia.

Protagonista indiscussa sarà la tradizionale crespellata, accompagnata da musica e divertimento.

Immacolescion: la crespellata in riva al mare per l’8 dicembre

“Siamo entusiasti di aprire il nostro chiosco durante l’inverno per la prima volta in 17 anni. Vogliamo offrire a tutti un’esperienza diversa, unica e, speriamo, che questa diventi la normalità anche per gli altri chioschi della via Marina. Vi aspettiamo per celebrare insieme la magia del Natale” le parole del titolare Bruno Monteviso, che invita cittadini e turisti a partecipare.

Dalle ore 12 fino al tramonto, il chiosco Blue Morgana sarà animato dall’energia travolgente di Ugorilla Eventi e dalla musica di DJ Pako Cucè. Non solo crispelle, ma anche l’opportunità di immergersi in una giornata di allegria. Tutti potranno assaporare il meglio della tradizione reggina con il mare a far da sfondo.

Protagoniste della riapertura saranno le immancabili crespelle, un piatto della tradizione calabrese proposto in vari gusti per accontentare tutti i palati. Per l’occasione, lo chef di Blue Morgana proporrà:

Classiche con zucchero semolato , perfette per chi ama i sapori autentici.

, perfette per chi ama i sapori autentici. Gustose con alici e pomodori secchi , un omaggio al mare e ai sapori intensi della Calabria.

, un omaggio al mare e ai sapori intensi della Calabria. Ricoperte di Nutella , un’esplosione di dolcezza.

, un’esplosione di dolcezza. Con granella di pistacchio di Bronte, per sorprendere.

Inoltre, fino ad esaurimento scorte, sarà possibile gustare una deliziosa frittura di calamari, ideale per accompagnare un bicchiere di vino o una delle tante opzioni del cocktail bar, che sarà operativo, con la possibilità di ordinare ovviamente anche bibite analcoliche e croccanti patatine fritte.

Un’esperienza natalizia indimenticabile

Il chiosco sarà allestito a tema natalizio, con decorazioni suggestive e la presenza di un Babbo Natale gigante, che renderà l’atmosfera ancora più magica. Per il massimo del comfort, sarà disponibile una zona coperta con tavolini di appoggio e l’iconico divano-barca allestito con dondoli, oltre alle panchine della via Marina.

Se le condizioni meteo lo permetteranno, Blue Morgana sarà aperto per il pranzo e proseguirà fino al pomeriggio alle 18, garantendo un’esperienza unica per tutta la giornata.

“Il nostro obiettivo è regalare un Natale diverso, all’insegna del gusto e della convivialità, unendo tradizione e innovazione. Vi aspettiamo per vivere insieme momenti indimenticabili,” afferma il titolare, Bruno Monteviso.

Sabato 7 dicembre: Canta & Sona a Ravagnese

Non solo l’Immacolata: l’atmosfera natalizia comincerà già il 7 dicembre con l’evento “Canta & Sona”, che si terrà presso Piazza Sant’Elia a Ravagnese. A partire dalle ore 21, la serata sarà animata dai talentuosi Carmen Floccari e Paolo Paviglianiti, con un repertorio musicale dedicato alle tradizioni popolari. Non mancheranno le delizie culinarie: panini con salsiccia, patatine fritte, vino e birra in collaborazione con Blue Morgana.

Un Natale da ricordare… e il Capodanno alle porte

Le sorprese di Blue Morgana non finiscono qui. Novità incredibili sono in arrivo per la Vigilia di Capodanno, con un evento che promette di chiudere il 2024 in grande stile. Rimanete sintonizzati per scoprire tutti i dettagli e vivere un altro momento magico targato Blue Morgana.