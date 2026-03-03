8 marzo al Pilone by Rare: cena, musica e spettacolo per celebrare le donne

Ci sono serate che non sono solo appuntamenti in calendario. Sono occasioni per ritrovarsi, brindare, sorridere e dedicare tempo alle persone che contano. L’8 marzo, il Pilone by Rare di Santa Trada apre le porte a una Festa della Donna pensata per unire buona cucina e intrattenimento, con il Dinner Show di Rocco al Quadrato a fare da colonna sonora della serata.

L’appuntamento è per domenica 8 marzo alle ore 21.00, in una delle location più suggestive della costa, con vista sullo Stretto.

Ma il weekend dedicato alle donne al Pilone inizia già la sera prima.

Il dinner show di venerdì 7 marzo

Venerdì 7 marzo il Pilone by Rare propone un dinner show. Una cena da vivere con leggerezza e musica, pensata per gruppi di amici, colleghi o coppie che vogliono anticipare i festeggiamenti.

Si parte con i Briganti italiani e si passa al dj set di Enzo Romeo dopo cena.

Il menù dell’8 marzo al Pilone by RARE

Per l’occasione, la cucina del Pilone propone un percorso completo, costruito su sapori decisi ed equilibri raffinati.

Si parte con un antipasto ricco e variegato:

Involtino di zucchine con menta e arancia, fonduta di caciocavallo silano

Sfera di melanzana con vellutata di pomodoro e ricotta salata

Cubo di manzo alla milanese con maionese allo zafferano e cipolla di Tropea in agrodolce

Parmigiana di melanzane con pomodoro, basilico e parmigiano reggiano

Il primo piatto è un fusillone di pasta fresca con crema allo zafferano, guanciale croccante e pecorino romano, un mix di cremosità e carattere.

Per secondo, protagonista il filetto di manzo con demi glace e verdurine alla griglia, piatto centrale della serata.

A chiudere, un semifreddo alla vaniglia con limone e cioccolato bianco, dolce equilibrio tra freschezza e intensità.

Il costo è di 40 euro a persona, con una bibita inclusa, acqua e coperto compresi.

E, per chi lo desidera, l’8 marzo non sarà disponibile solamente il menù ristorante, ma anche pizzeria, con libera scelta.

Dinner show con Rocco al Quadrato

Non solo cena. L’8 marzo al Pilone sarà anche spettacolo. Sul palco Rocco al Quadrato, per una serata che promette coinvolgimento e ritmo. Un’occasione perfetta per organizzare una cena tra amiche, sorprendere la propria compagna o semplicemente concedersi una serata diversa dal solito.

Il Pilone by Rare conferma così la sua formula: cucina curata, atmosfera elegante e intrattenimento di qualità, in una location facilmente raggiungibile a un minuto dall’uscita autostradale di Santa Trada.

Per informazioni e prenotazioni: 329 430 7912.