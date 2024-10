Cosa si potrà fare a Reggio dal 4 maggio: le nuove ordinanze del sindaco Falcomatà

Come anticipato qualche giorno fa ai microfoni di CityNow, sul sito del comune di Reggio Calabria sono state pubblicate due nuove ordinanze. Con le ultime disposizioni, il sindaco Falcomatà aggiorna le misure urgenti per l’attuazione e l’osservanza delle disposizioni DPCM 26 aprile.

“Su tutto il territorio del Comune di Reggio Calabria rimangono ferme ed applicabili esclusivamente le misure adottate dal governo con il D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e con il D.P.C.M. del 26 aprile 2020 a partire dalla data del 4 maggio 2020 (a eccezione delle misure previste dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali i D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020) e rimane, dunque, consentito, solo ed esclusivamente lo svolgimento delle attività elencate nei citati decreti”

Il sindaco INVITA

“I titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei D.P.C.M. del 10 aprile 2020 fino alla data del 3 maggio 2020 e del 26 aprile 2020 a partire dal 4 maggio 2020″.

SPAZI APERTI

Per quanto riguarda invece gli spazi aperti, ecco cosa torna ad essere a disposizione dei cittadini:

“Con Ord. n. 43 del 30.04.2020 – Revoca parziale dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 ed apertura Parco “Federica Cacozza” e Villa Comunale. (con Prot. 30/04/2020.0080567.U)

il Sindaco, ORDINA

La revoca, a decorrere dalla data del 4 maggio 2020, dell’ordinanza sindacale n. 22 del 16 marzo 2020 e successive proroghe, nella parte in cui prevede il divieto di attività motorie nelle aree ivi individuate, fermo restando il divieto di pubblico passeggio;

e per l’effetto,

DISPONE

che, a partire dalla data del 4 maggio 2020, nelle seguenti aree:

Corso Garibaldi

Lungomare Falcomatà

Parco Lineare Sud

Waterfront Nord

Lungomare di Pellaro

Lungomare di Gallico

Lungomare di Catona

Piazze Cittadine

Parchi aperti

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;

2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

ORDINA

La riapertura, a decorrere dal 4 maggio 2020, della Villa Comunale “Umberto I” e del Parco “Federica Cacozza” ex Parco Botteghelle;

all’interno della Villa Comunale e del Parco “Federica Cacozza, a decorrere dal 4 maggio , saranno consentite le seguenti attività:

1) non è consentito svolgere attività di pubblico passeggio;

2) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto;

3) è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività

Rimane ferma la chiusura delle aree attrezzate a giochi per bambini per come disposto dall’ultimo capoverso dell’art. 1, comma 1, lett. e) del D.P.C.M. 26 aprile 2020; tali aree, dovranno essere appositamente recintate affinchè ne sia precluso l’utilizzo.

