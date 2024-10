Fase 2, Falcomatà: ‘Reggio sarà di esempio. Ripartiamo ma con responsabilità’

Il sindaco di Reggio Calabria torna a parlare ai cittadini nel consueto appuntamento serale. La protagonista indiscussa dell’ultima diretta del primo cittadino è, ovviamente, la tanto attesa ‘fase 2‘. Sono, infatti, tanti gli interrogativi a cui gli italiani chiedono risposte sin dalla presentazione del DPCM 26 aprile.

Le prime FAQ da parte del Governo sono arrivate nel tardo pomeriggio di oggi e Giuseppe Falcomatà ha adattato le risposte alle domande più frequenti dei reggini.

“La fase 2 a Reggio Calabria non potrebbe iniziare meglio, visto il bollettino regionale a zero contagi. L’altra bella notizia è che da giugno inizierà la sperimentazione sul primo vaccino”.

“Potremo tornare a visitare i congiunti. Rivedere i nostri cari, genitori, nonni, affetti stabili rientrano anche fidanzati e fidanzate. Riaprono parchi, ville e giardini pubblici. Allenamenti per discipline sportive individuali. Riprenderà il servizio di asporto. Ripartiranno i cantieri cittadini come quello del Waterfront e del Parco lineare sud.

Per i cimiteri mi avete scritto in tantissimi, io per primo vorrei fare visita ai miei cari. Ho avuto un’interlocuzione con il Ministro Speranza che mi ha aggiornato sulla situazione. La buona notizia è che si torneranno a fare i funerali con 15 persone e l’8 di maggio, finalmente, riapriranno anche i cimiteri.

Sulla distinzione tra attività sportiva e motoria all’aperto, c’è stato un lungo dibattito. Noi siamo stati molto prudenti in attesa di conoscere le risposte da parte del Governo. In realtà, la risposta non è stata molto esaustiva. Quello che vi posso dire io, è che ovviamente una passeggiata è un’attività motoria e sarebbe ridicolo distinguere chi va a passeggiare e chi corre in base a chi indossa la tuta e chi no. Quindi vi dico che all’interno dell’attività motoria rientra anche la camminata.

Se posso darvi un consiglio, ai controlli è meglio dire che andate a passeggio per sgranchirvi e non ‘ricriarvi’ perchè le attività di ricreazione non sono consentite. Questo, ovviamente, non vuol dire poter uscire il sabato sera sul Corso Garibaldi o stare seduti in piazza a prendere il sole”.