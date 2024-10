Cosenza, apre il mercato coperto degli agricoltori di Campagna Amica

Domani domenica 20 ottobre alle ore 10.00 a Cosenza sarà inaugurato nella prestigiosa struttura del già “Caffè Letterario” in Piazza G. Matteotti il mercato coperto gestito dagli agricoltori della rete Campagna Amica –Coldiretti. All’inaugurazione interverremmo oltre ai dirigenti Coldiretti e ai titolari delle aziende, il sindaco della Città di Cosenza Mario Occhiuto,l’assessore alle attività produttive Loredana Pastore, Klaus Algieri presidente Camera di Commercio di Cosenza, Carmelo Troccoli e Elisabetta Montesissa, rispettivamente direttore e coordinatrice nazionali di Campagna Amica e don Fabio De Santis Consigliere ecclesiastico Coldiretti.

Il mercato coperto vedrà la presenza di oltre venti aziende della rete di Campagna Amica e sarà un attraente spazio di sviluppo dell’agricoltura di prossimità, ma soprattutto un luogo d’incontro tra la città e la campagna. Promuoverà la cultura del cibo sano, la sicurezza alimentare con le tipicità locali che rappresentano il vero made in Calabria. Una nuova comunità nel centro di Cosenza, che permetterà l’incontro fra produttore e consumatore: “coltiviamo l’origine delle cose, non sarà solo uno slogan – dichiara Francesco Cosentinidirettore Coldiretti Calabria – ma il consumatore lo potrà toccare con mano”.

E’ un progetto ambizioso e non sarà solo un mercato, infatti, riferisce Coldiretti, nella saletta interna, sarà creato un punto di aggregazione, per incontri, attività didattiche, di comunicazione e di formazione sul cibo e sull’educazione alimentare e per far conoscere il nostro straordinario patrimonio agroalimentare.

Nel mercato ci saranno: pescheria, macelleria, polleria, agrigelati, yogurt, latte fresco, oltre a ortaggi, panetteria, salumi, miele, formaggi, olio, vino e altro. All’esterno della struttura sarà allestito un orto didattico con la vendita di piante che sarà gestito da una cooperativa sociale che si occupa di disagio. “All’interno – anticipa Adriana Tamburi presidente Terranostra-Campagna Amica– abbiamo realizzato una cucina e a breve seguirà l’apertura di un punto degustazione gestito dagli agriturismi di Terranostra-Campagna Amica con i loro agrichef”.