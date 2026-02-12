Maltrattamenti nei confronti dell’ex: arrestato il vice presidente del consiglio comunale di Cosenza

È stato arrestato e trasferito in carcere il vicepresidente del Consiglio comunale di Cosenza, Roberto Sacco, eletto nella lista Franz Caruso sindaco.

Sacco è accusato di estorsione e maltrattamenti in famiglia ai danni della sua ex convivente. Lo stesso vicepresidente, poco prima di entrare in carcere, ha scritto un post Facebook:

Il provvedimento restrittivo è stato firmato dall’ufficio Gip del tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura coordinata dal procuratore capo Vincenzo Capomolla. Domani si svolgerà l’interrogatorio di garanzia.

L’arresto di Roberto Sacco arriva al termine di un’indagine coordinata dalla Procura di Cosenza. Le accuse contestate riguardano presunti episodi di maltrattamenti e estorsione avvenuti tra il 2020 e il 2022.

Nelle prossime ore si terrà l’interrogatorio di garanzia, passaggio fondamentale del procedimento, durante il quale l’indagato potrà fornire la propria versione dei fatti davanti al giudice.

Fonte: Ansa Calabria