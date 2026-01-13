Calabria, uomo trovato senza vita in auto: è stato ucciso a colpi di pistola

Luca Carbone, un uomo di 38 anni, è stato ucciso a colpi di pistola. Il suo cadavere è stato ritrovato stamani al posto di guida della sua auto in via Popilia, a Cosenza.

La conferma che si trattava di un omicidio è arrivata dopo il ritrovamento di tre bossoli nelle vicinanze del veicolo. Il sopralluogo dei tecnici della scientifica ha evidenziato fori di proiettile sul parabrezza e sulla carrozzeria del lato del guidatore, confermando la modalità dell’esecuzione.

Secondo le prime indagini svolte dai carabinieri, il delitto non sarebbe legato a fatti di criminalità organizzata. Il cadavere è stato notato da un passante che ha visto il corpo riverso nell’auto e ha allertato le forze dell’ordine.

Il delitto è avvenuto davanti al palazzo di edilizia residenziale pubblica dove viveva il nonno della vittima, recentemente deceduto, e che secondo alcune testimonianze, adesso sarebbe stato occupato da Carbone. Luca Carbone, pizzaiolo di professione e attualmente disoccupato, proprio stamani era uscito per fare dei colloqui di lavoro. Un paio di settimane fa, aveva anche perso il padre.

Un’amica di Carbone, giunta sul luogo dell’omicidio, ha descritto Luca come un “ragazzo tranquillo”, che si prendeva cura della madre e del fratello, entrambi non autosufficienti e che vivono in un’altra zona della città.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, probabilmente per aprire la porta dell’appartamento in cui viveva il nonno della vittima.

