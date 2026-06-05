Bimba di 18 mesi muore in ospedale a Cosenza, aperta un’inchiesta
Ricoverata nel reparto di Pediatria quando il quadro clinico è improvvisamente precipitato
05 Giugno 2026 - 09:31 | Comunicato stampa
La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bambina di soli 18 mesi, originaria di Bocchigliero, deceduta ieri mattina all’ospedale “Annunziata”.
Da quanto si è appreso, la piccola soffriva da circa dieci giorni di disturbi gastrointestinali, in particolare vomito e dissenteria. Due giorni fa, a fronte del persistere dei sintomi, i genitori avevano deciso di accompagnarla al pronto soccorso del nosocomio cosentino, dove era stata successivamente ricoverata nel reparto di Pediatria.
Il drammatico peggioramento e l’avvio delle indagini
Questa mattina, intorno alle 8, il quadro clinico della bambina è improvvisamente precipitato a causa di una grave crisi. I medici hanno quindi disposto l’immediato trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove la piccola è stata intubata; ogni tentativo di rianimazione si è però rivelato vano.
L’autorità giudiziaria ha già delegato le forze dell’ordine per l’avvio di tutti gli accertamenti del caso. Nell’ambito delle prime attività investigative, è stata sequestrata la cartella clinica e tutta la documentazione sanitaria relativa alla degenza della minore, al fine di fare piena luce sulle cause del decesso ed accertare eventuali responsabilità professionali.
Fonte: Ansa Calabria
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