Cosenza – Spezzano della Sila in treno: proposta di trasporto locale eco-sostenibile

Un altro sogno che speriamo possa presto tornare ad essere realtà: il ripristino del servizio ferroviario di trasporto pubblico locale sulla Ferrosilana, tra Cosenza, Pedace e Spezzano della Sila, soppresso nell’ormai lontano 2011. manifesto convegno 30 maggio – CopiaDi questa proposta, che abbiamo elaborato in collaborazione con gli amici del Comitato Pro Ferrovia Silana di cui facciamo parte, rappresentato dal Presidente Biagio Rizzo e da Don Emilio Salatino, discuteremo martedì 30 maggio proprio a Spezzano della Sila, dalle ore 17.00, presso la Sala Convegni sita in Via Roma.

Una proposta molto sintetica e razionale (condivisa ed approvata tramite delibera dai comuni attraversati dalla ferrovia), che prevede sostanzialmente la sostituzione in alcuni casi e l’integrazione in altri, degli attuali collegamenti su gomma con il vettore ferroviario, con frequenze ovviamente degne di un servizio metropolitano (quando la linea venne sospesa esistevano soltanto 3 coppie di treni al giorno). Inoltre, come illustreremo, il percorso ferroviario da Pedace a Spezzano della Sila, per la particolare capillarità sul territorio delle stazioni ferroviarie e delle fermate (5 in 10 km, praticamente una media di una ogni 2 km!), site nella maggior parte dei casi proprio a ridosso dei centri abitati, si presta ad un servizio ferroviario di stampo suburbano, che potrebbe diventare praticamente “porta a porta” con l’istituzione di alcune nuove piccole fermate.

Di tutto ciò, e tanto altro che ovviamente non vi anticipiamo (!) discuteremo assieme al Sindaco di Spezzano della Sila Salvatore Monaco, al Presidente del GAL Sila Antonio Candalise, con gli interventi dell’Assessore regionale alle Infrastrutture Roberto Musmanno, agli On. Enza Bruno Bossio e Giuseppe Giudiceandrea costantemente impegnati in prima linea nella valorizzazione dei trasporti ferroviari, e dell’Ing. Alessandro Marcelli in rappresentanza delle Ferrovie della Calabria. Il convegno sarà moderato dalla Dott.ssa Concetta Castiglione, Assessore al Turismo del Comune di Spezzano della Sila.

Trarrà le conclusioni il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, ed i Sindaci consegneranno ai rappresentanti regionali le delibere di adesione alla nostra proposta.

Perciò, cittadini, appassionati ed associazioni…non mancate all’appuntamento! Vi aspettiamo!

Fonte: http://www.ferrovieincalabria.it