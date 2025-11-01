Unical, Leone cede l’ermellino a Greco: i tre buoni propositi del nuovo Rettore – FOTO

La comunità accademica ha suggellato un mandato di sei anni e salutato l’avvio di una nuova stagione

Ha scelto di togliersi l’ermellino, con un gesto semplice ma carico di significato, e di posarlo sulle spalle del suo successore. Così Nicola Leone ha passato il testimone a Gianluigi Greco, nuovo Rettore dell’Università della Calabria. In quell’istante, nell’Aula Magna Andreatta gremita in ogni ordine di posto, il silenzio si è fatto denso di emozione, subito rotto da un lungo applauso che ha accompagnato l’abbraccio tra i due. È stato il simbolo di una transizione nel segno della stima reciproca e di un amore profondo per l’ateneo, che ha visto entrambi crescere da studenti a professori, fino a raggiungere i vertici della governance.

La cerimonia e il saluto di Nicola Leone

L’intensa cerimonia è stata introdotta e moderata dal decano, professor Francesco Altimari, e accompagnata dall’esibizione dell’orchestra del Conservatorio Giacomantonio di Cosenza e dal coro Univocalis. I discorsi di Leone e di Greco sono stati più volte interrotti dagli applausi di una comunità universitaria partecipe e unita.

L’intervento del Rettore uscente – concluso da una calorosa standing ovation – ha ripercorso le principali sfide affrontate e i risultati conseguiti durante il mandato, restituendo l’immagine di un ateneo profondamente rinnovato, solido e in crescita costante.

Leone ha rivelato anche alcuni retroscena delle vicende più significative risolte nel corso del rettorato, tra cui:

il recupero dei 6 milioni di euro bloccati da oltre trent’anni nei conti dell’Agenzia del Mezzogiorno

bloccati da oltre trent’anni nei conti dell’Agenzia del Mezzogiorno la definizione del contenzioso ventennale sull’ex Cud , oggi trasformato in Polo per l’Innovazione

, oggi trasformato in Polo per l’Innovazione la regolarizzazione urbanistica dell’infrastruttura di ricerca STAR

dell’infrastruttura di ricerca STAR la ripresa dei lavori nelle residenze universitarie Rocchi incompiute

nelle residenze universitarie Rocchi incompiute l’accordo per il nuovo ospedale universitario a Rende, in sinergia con la Regione Calabria.

I risultati raggiunti durante il rettorato

Sul piano dei risultati, Leone ha sottolineato come l’Unical dal 2019 ad oggi abbia registrato una crescita record di iscrizioni (+40%), con:

14 nuovi corsi di laurea e 8 magistrali internazionali

l’apertura di Medicina a Rende e Crotone con 4 corsi e 11 scuole di specializzazione

con 4 corsi e 11 scuole di specializzazione il rafforzamento del diritto allo studio con zero idonei non beneficiari e nessun aumento delle tasse per l’intero mandato

L’ateneo ha inoltre potenziato la propria capacità di ricerca e innovazione: 18 chiamate dirette di scienziati da università di prestigio (da Oxford a Yale, da Londra a Parigi), 230 assunzioni e 380 promozioni di docenti, oltre 1 miliardo di euro in progetti di innovazione con 700 imprese e la nascita dell’ecosistema Tech4You, finanziato per 119 milioni di euro.

Importanti anche i risultati in ambito gestionale e infrastrutturale: 160 progressioni e 200 nuove assunzioni di personale tecnico-amministrativo, digitalizzazione completa dei processi, riorganizzazione degli uffici, triplicazione del patrimonio non vincolato (da 14 a 48 milioni di euro) e oltre 1 milione di euro di risparmio energetico annuo.

«Un ateneo – ha sottolineato Leone – che oggi è il migliore grande ateneo d’Italia per il Censis, si colloca stabilmente nei principali ranking internazionali (QS, THE, ARWU) e vanta gli studenti più soddisfatti del Paese (AlmaLaurea).»

Leone ha poi rivolto un ringraziamento a tutta la comunità universitaria – studenti, professori, ricercatori e personale tecnico-amministrativo – riconoscendo che i successi ottenuti sono frutto di un impegno collettivo:

«Lascio un ateneo cresciuto, divenuto l’orgoglio dei calabresi, con una solida reputazione nazionale e internazionale, e riconosciuto come un’eccellenza del Sud. Lascio una comunità accademica coesa che ha mostrato un forte senso di appartenenza e la resilienza necessaria ad affrontare anche le sfide più complesse.»

Concludendo il suo intervento, Leone ha espresso parole di gratitudine e fiducia verso il suo successore:

«Il nuovo Rettore, Gianluigi Greco, ha lavorato al mio fianco per molti anni, prima in Dipartimento e poi lungo tutto il mio mandato, con una piena condivisione di intenti e di visione. Ha già dato un importante contributo alla crescita dell’ateneo e sono certo che saprà condurre l’Unical ancora più in alto.»

L’insediamento di Gianluigi Greco e la nuova visione per l’ateneo

La parola è poi passata al nuovo Rettore Gianluigi Greco, accolto da una lunga e commossa standing ovation. Guiderà l’Unical per il sessennio 2025–2031. Professore ordinario di Informatica, dal 2018 ha diretto il Dipartimento di Matematica e Informatica. È presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale e guida la task force nazionale sull’IA istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Figura di spicco nella comunità scientifica, rappresenta la nuova generazione di leadership universitaria, capace di coniugare visione strategica e competenza tecnologica.

L’intervento di Greco è iniziato con i ringraziamenti alla comunità e al Rettore Leone per l’impegno e la dedizione mostrati in sei anni di mandato. Ha riconosciuto a Leone la capacità di ricostruire un rapporto di fiducia con il territorio e di portare l’Unical al centro del dibattito nazionale e internazionale.

Greco ha sottolineato la necessità di custodire i valori fondativi dell’ateneo, ma anche di innovarli con coraggio, per costruire un’università capace di parlare al cuore e alla mente delle nuove generazioni.

Ha indicato tre “buoni propositi” per il suo mandato:

Il coraggio di innovare, per proiettare l’ateneo nel futuro senza perdere la propria identità. Il valore dell’ascolto, come strumento di crescita, confronto e autocritica. La forza della partecipazione, per un governo aperto e non autoreferenziale.

Greco ha infine richiamato il valore “commovente” delle istituzioni universitarie, che uniscono e danno senso collettivo, invitando la comunità accademica a camminare insieme per una Calabria più aperta e giusta.

Concludendo, il Rettore ha citato il concetto di transumanar, simbolo della tensione verso l’oltre: un invito a trasformare l’università in un luogo capace di evolversi e costruire nuovi orizzonti collettivi.

«Trasumanar significar per verba / non si porìa; però l’essemplo basti / a cui esperienza grazia serba» (Paradiso, I, 70).