Buona sanità all’ospedale di Polistena, il sindaco Surace: ‘Straordinaria professionalità al reparto di Ortopedia’

Il primo cittadino ha voluto condividere la storia di un concittadino ricoverato d'urgenza a seguito della frattura di un femore: "L'ospedale di Polistena dimostra che la buona sanità è già presente e operante sul territorio"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del sindaco Angelo Surace del Comune di Cosoleto, provincia di Reggio Calabria su un caso di buona sanità. “Riconoscimento alla professionalità e umanità del reparto di Ortopedia dell’Ospedale di Polistena” l’oggetto della missiva riportata qui di seguito.

Buona sanità all’ospedale di Polistena: la lettera del sindaco Surace

“Egregio Direttore,

nella qualità di Sindaco del Comune di Cosoleto, desidero esprimere pubblicamente e formalmente il mio più sincero apprezzamento per l’eccellenza sanitaria riscontrata presso l’Ospedale di Polistena, in particolare nel reparto di Ortopedia diretto dal Dott. Antonino Laganà.

Nei giorni scorsi, un nostro anziano concittadino, il Sig. C. B., è stato ricoverato d’urgenza a seguito di una frattura al femore della gamba destra. Fin dal suo arrivo al Pronto Soccorso, è stato preso in carico con tempestività, competenza e grande umanità. Trasferito al reparto di Ortopedia nel giro di poche ore, il paziente è stato sottoposto a intervento chirurgico e, dopo tre giorni, dimesso per il trasferimento presso un centro riabilitativo.

L’eccellenza del reparto di Ortopedia

Desidero sottolineare la straordinaria professionalità dimostrata da tutto il personale del reparto, con particolare menzione all’Operatore Sanitario Alessandro Conidi, che sin dal primo momento si è prodigato con dedizione, serietà e profondo senso del dovere.

Il Primario Antonino Laganà, insieme alla sua équipe, ha incarnato i valori più nobili della medicina: umiltà, spirito di servizio e attenzione alla persona, qualità che vanno ben oltre la semplice esecuzione della professione.

Un modello di buona sanità

In un tempo in cui spesso si mettono in risalto le criticità del sistema sanitario, è doveroso dare voce alle realtà virtuose che rappresentano un modello di efficienza e umanità.

L’Ospedale di Polistena, attraverso il lavoro instancabile dei suoi professionisti, dimostra che la buona sanità non è solo possibile, ma già presente e operante nel nostro territorio.

Con l’auspicio che tale eccellenza venga valorizzata e sostenuta, porgo cordiali saluti.

Angelo Surace

Sindaco di Cosoleto