Covid-19 a Reggio, le misure di contenimento negli uffici comunali

Le misure di contrasto e di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sono state applicate anche a Palazzo San Giorgio. L’amministrazione comunale, attraverso un avviso, comunica la chiusura di alcuni uffici comunali e la sospensione di tutti gli eventi previsti nei locali comunali fino al 3 aprile.

Gli uffici comunali, oggetto del provvedimento, sono:

Grandi Opere – Programmazione LL.PP. fino al 10 marzo;

Finanze e Tributi fino al 15 marzo;

Urbanistica fino al 15 marzo;

Sviluppo Economico e Sport fino al 13 marzo;

Welfare fino al 10 marzo.

AVVISO

“Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, alcuni Settori Comunali hanno disposto la chiusura al pubblico o altre misure di interesse per l’utenza.

Leggi anche

È stata disposta l’immediata interdizione del pubblico ed il servizio ai cittadini sarà garantito esclusivamente per via telefonica o telematica; Il deposito di atti, istanze e documenti nonché il ritiro delle cartelle esattoriali, potrà avvenire dalle ore 9:30 alle ore 12:00 dei giorni feriali, attraverso lo sportello adiacente alla porta d’ingresso, nel rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019″.

MAGGIORI INFORMAZIONI

Si invitano i cittadini a prenderne visione visitando il sito www.reggiocal.it, ove alla sezione notizie è stata predisposta una pagina informativa, contenente alla sezione link, i provvedimenti in formato integrale in continuo aggiornamento. Si rende noto inoltre che la comunicazione istituzionale comunale è integrata dai canali social dell’Ente: Facebook e Telegram rintracciabili con @comunerc in costante aggiornamento.

Nello spirito di massima collaborazione invitiamo pertanto ad affidarsi, sempre e solo, alle informazioni e alle indicazioni che provengono da fonti istituzionali.

POLIZIA MUNICIPALE