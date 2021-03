Dati piano vaccinale, Calabria sempre ultima. Servono meno parole e più fatti

Sono 19.950, pari al 13,03 dei 153.062 totali, gli over 80 calabresi che hanno completato il ciclo vaccinale con la somministrazione della prima e della seconda dose. Lo riporta la tabella delle vaccinazioni in Italia aggiornata a ieri e pubblicata sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Quelli che hanno ricevuto la prima dose sono 59.532 (38,89%) mentre quelli che devono ricevere ancora la prima dose sono 93.530, pari al 61,11%. Per il personale scolastico (46.350), quelli che hanno ricevuto la prima dose sono stati 9.212 (19,87) mentre hanno ultimato il ciclo vaccinale in 89 (0,19%) e restano da vaccinare 37.138 persone, l'80,13%.

Otto le regioni che finora hanno vaccinato (con due dosi) meno del 20% degli ultraottantenni, secondo i dati. Si tratta di Sardegna 6,32%, Toscana 10,47%,, Umbria 16,57%, Lombardia e Puglia 17,28%, Sicilia 17,86%, Abruzzo 18,49% e appunto Calabria 13,03%.

Per quanto riguarda il dato generale relativo alle vaccinazioni, la Calabria purtroppo rimane all'ultimo posto con una copertura del 75,9% sulle dosi di vaccino consegnate. Sulle 315.490 dosi consegnate e disponibili le inoculazioni sono state 239.491. Di 12.644 le dosi per 100 mila abitanti in Calabria.

L'ultimo posto tra le regioni di Italia mette la Calabria di fronte alla prova dei dati oggettivi. Sarebbe preferibile, da parte di tutte le istituzioni interessate a partire dalla Regione Calabria, un'inversione di tendenza. Un cambiamento da iniziare con una minore esposizione mediatica in favore di un innalzamento qualitativo del piano vaccinale, riscontrabile dai futuri report.

In testa alla classifica si piazza il Molise seguita dalla provincia autonoma di Bolzano, con il 93,5%, e dalla Sicilia, con l’87,9%. Complessivamente, in tutta Italia sono state somministrate 9.210.893 dosi, mentre le persone vaccinate – che hanno ricevuto prima e seconda dose – sono 2.920.070.