La Pasqua alla Cremeria Sottozero non è ancora terminata

Chi dice che passata la Pasqua non si può continuare a gustare i dolci della tradizione? Semmai il termine della “festa” per eccellenza ci fornisce un motivo in più per gustare ciò che nei giorni scorsi non siamo riusciti ad apprezzare data l’abbondanza delle proposte presenti sulle nostre tavole.

Per questo motivo la Cremeria Sottozero, in questi giorni, continua a proporre i dolci che tanto vi hanno conquistato! Pastiere classiche ed altre super innovative, colombe gelato artigianali, gustosissime torte e chi più ne ha, più ne metta.

La storica gelateria reggina, ancora una volta, si è mostrata all’altezza del suo nome, garantendo a cittadini e turisti un servizio di prima qualità. Un servizio studiato nei più piccoli particolari per andare incontro alle esigenze dei clienti e soddisfarle a 360°.

A voi dunque non rimane che l’imbarazzo della scelta!