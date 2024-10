A Pasquetta sorprendi amici e parenti con le torte della Cremeria Sottozero – FOTO

Il gran giorno è ormai passato, ma non per questo possiamo dire terminate le nostre vacanze.

Dopo aver trascorso una serena Pasqua con amici e parenti tanti potrebbero dire che i momenti di relax sono terminati. Al sud però, si sa, le festività sono sempre un pò più lunghe. Nel lunedì che segue la domenica di Pasqua i reggini infatti non solo proseguono le ‘grandi abbuffate’, ma sono soliti riunirsi per trascorrere insieme qualche altra ora al di fuori della solita routine.

Dopo aver gustato in questi giorni colombe, pastiere e uova di Pasqua cosa rimane ancora da assaggiare? La risposta alla vostra domanda è molto semplice e arriva dalla Cremeria Sottozero.

La nota gelateria reggina in questi giorni, infatti, continua non solo a proporre i dolci più gustosi della nostra tradizione, ma ha anche creato delle fantastiche torte perfette per concludere i vostri pasti in compagnia delle persone che più amate.

Le torte di Pasqua della Cremeria Sottozero sono fatte con uno squisito gelato semifreddo di cioccolato al latte con un cuore tenero di cioccolato bianco, adagiato su di un letto di biscuit al cioccolato bianco e riso soffiato e morbida pasta frolla montata. Questa gustosissima torta è ricoperta infine da una dolce glassa di cioccolato al latte.

La Cremeria, che da sempre si preoccupa di preservare le radici dell’arte pasticcera, è famosa per saper trovare il giusto equilibro tra ‘vecchio’ e ‘nuovo’. Per questo motivo al fianco dei classici dolci non mancano dei prodotti esclusivi ideati per queste festività.

Pastiere, colombe, torte, uova di pasqua, pecorelle di pasta reale e tantissime novità!

Questi sono solamente alcune delle bontà che sarà possibile trovare, sin da ora, alla Cremeria Sottozero. Non c’è bisogno di alcuna prenotazione, ciò che dovrete fare è semplicemente recarvi presso la gelateria e toccare con mano la qualità dei prodotti che andrete poi a gustare.

Cosa state aspettando? É il momento di scoprire tutte le deliziose novità che la Cremeria Sottozero ha preparato per voi ed i vostri cari.