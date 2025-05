La crisi del calcio, più profonda quella al sud. Resiste il Napoli. La Reggina…

Il calcio in generale vive in Italia uno dei suoi momenti più difficili, nonostante l’Inter in Europa sia riuscita a conquistare la finale di Champions. Dal punto di vista economico la crisi è profonda, in più si aggiungono spaccati di situazioni imbarazzanti come quelle che stanno coinvolgendo alcune società vedi i casi di Brescia e Trapani e a breve potrebbero venirne fuori altri, senza dimenticare quanto accaduto nel corso della stagione da poco conclusa, con vicende clamorose come le esclusioni dal campionato di Turris e Taranto. Difficoltà economiche diffuse ma anche e soprattutto fallimenti per quello che riguarda gli obiettivi da raggiungere a livello sportivo.

Sotto questo aspetto l’unica eccezione è rappresentata dal Napoli che riesce a resistere e fino all’ultima giornata di campionato, si gioca la possibilità di vincere lo scudetto, dopo averlo fatto appena due stagioni addietro con Spalletti. Il Cagliari ha ottenuto la permanenza nella massima serie. Poi il vuoto.

Il Lecce rischia seriamente la retrocessione in serie B. In cadetteria, nonostante i grandi investimenti, il Palermo ha raggiunto il play off agguantando l’ultimo posto utile e poi è stato eliminato, Bari addirittura fuori dalla griglia, buono invece il campionato del Catanzaro che adesso, invece, potrebbe essere eliminato in semifinale, dopo lo 0-2 in casa contro lo Spezia. La Salernitana, appena un anno addietro in serie A, dovrà spareggiare per evitare la serie C. Retrocesso il Cosenza dopo un malinconico ultimo posto e una stagione nella seconda parte disastrosa.

In C il facoltoso Catania è stato eliminato dal Pescara ai play off, stessa sorte è toccata al Crotone pur avendo disputato un turno in più, retrocesso il Messina in serie D, dopo aver perso il play out.

E chiudiamo con la Reggina, tra le società blasonate, unica a disputare un campionato dilettantistico. Nonostante una buona stagione e un girone di ritorno di alto livello, gli amaranto si sono collocati al secondo posto della classifica, ad un solo punto dal Siracusa, obiettivo fallito. Sono stati vinti i play off e adesso si spera possano aprirsi nuove opportunità con riferimento ai ripescaggi. Altrimenti… sarà ancora seire D.