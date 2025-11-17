Crisi al Comune, i gruppi Red e Dp: ‘Urgente un tavolo di maggioranza’
"Crisi politica palese dopo la posizione netta di Partito Democratico e Rinascita Comune"
17 Novembre 2025 - 14:24 | Comunicato Stampa
“In consiglio comunale oggi si e’ palesata una posizione netta da parte del partito democratico e del gruppo rinascita che impone una imminente riflessione in relazione a quella che è’ una crisi politica. Riteniamo urgente la convocazione del tavolo politico delle forze che compongono la maggioranza al fine di tracciare un percorso condiviso”.
Gruppo red Carmelo Versace ed Antonino Castorina
Gruppo dp Nino Malara e Giuseppe Nocera