Frana di Stilo, Fillea Cgil: ‘È solo l’ultimo segnale di un territorio al collasso’

"Quello a cui assistiamo è il risultato di una cronica carenza di programmazione e di un'assenza totale di manutenzione ordinaria" la nota

“L’episodio di Stilo è solo l’ultimo segnale di un territorio al collasso. La Fillea Cgil Calabria e la Fillea Cgil area metropolitana di Reggio Calabria esprimono profonda indignazione per quanto accaduto e per la condizione drammatica in cui versa l’area dello Jonio reggino”.

Lo scrivono in una nota Simone Celebre e Endrio Minervino, rispettivamente segretario generale della Fillea Cgil Calabria e della Fillea Cgil area metropolitana Reggio Calabria, sottolineando anche “le pesanti criticità della ex Ss 110, arteria vitale per il collegamento con la costa ionica, sistematicamente invasa da fango e detriti a ogni pioggia. Una situazione che si ripete identica nelle periferie di Stilo, dove ogni anno decine di cittadini restano bloccati nelle proprie case“.

“I calabresi sono stanchi di vivere nel terrore”, affermano Celebre e Minervino. “La successione di movimenti franosi e le frequenti inondazioni che stanno colpendo l’intera Regione sono la prova inconfutabile di una fragilità strutturale mai affrontata dalle istituzioni con interventi seri e programmati. Quello a cui assistiamo è il risultato di una cronica carenza di programmazione e di un’assenza totale di manutenzione ordinaria. Come Fillea Cgil riteniamo che lo scenario attuale non sia più accettabile. Non si può continuare a gestire l’emergenza senza una visione d’insieme”.

La richiesta di un piano di risanamento

“Chiediamo con forza, perciò, un piano di risanamento del territorio che utilizzi tutte le risorse disponibili (in modo efficace e trasparente) e l’apertura di un confronto reale tra istituzioni e parti sociali per definire priorità e monitorare i cantieri della messa in sicurezza”.

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“Vivere in sicurezza – concludono Celebre e Minervino – è un diritto fondamentale di ogni cittadino. Non accetteremo più scuse o ritardi: il territorio sta scomparendo sotto il fango e le pietre, e le istituzioni hanno il dovere morale e politico di intervenire prima che accada l’irreparabile”.

Fonte ansa.it