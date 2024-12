La nuova vita del reggino Cristian Bilardi: show tra i vip al Billionaire di Saint Moritz: ‘Esperienza unica’

Una nuova avventura, totalmente inaspettata, per il reggino Cristian Bilardi in arte ‘Mowgly’. Da circa un mese infatti l’atleta reggino fa parte degli ‘special’ del lussuoso locale ‘Billionaire’ di Saint Moritz. Si tratta di uno dei posti più lussuosi al mondo, che ogni giorno vede la presenza di ospiti speciali, vip o imprenditori tra i più importanti del panorama internazionale.

Nel corso degli ultimi anni, sono stati numerosi i titoli conquistati a livello nazionale e internazionale dall’atleta reggino, uno dei più apprezzati nel panorama mondiale del breaking.

Già vincitore del Red Bull Dance Your Style e di molti altri premi, ha rappresentato l’Italia nei mondiali di Redbull tenutisi in Giappone nel 2016, in Svizzera nel 2018 e in Corea del Sud nel 2022. Vincitore dei Campionati assoluti 2020 della Federazione Italiana Danze Sportive, nel 2023 ha ricevuto anche il San Giorgio d’Oro, la massima benemerenza reggina.

In riva allo Stretto per una mini vacanza natalizia nella sua città, prima di rientrare a Saint Moritz Cristian Bilardi racconta ai microfoni di CityNow della sua nuova esperienza.

“E’ un qualcosa di magico. Ho iniziato da circa un mese questa nuova avventura, che mi vede tra gli ‘special’ nelle esibizioni che il Billionaire propone ai clienti. Ogni giorno ho la fortuna di incontrare vip (Michelle Hunziker, Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci alcuni dei vip ospiti del locale svizzero), imprenditori importanti o anche membri di famiglie saudite e arabe”, le parole di Mogwly.

Lo scorso 6 dicembre, Billionaire St. Moritz ha debuttato al Grand Hotel des Bains Kempinski. Il palcoscenico diventa il cuore pulsante della serata, con una selezione di artisti di fama internazionale.

L’esperienza di luxury dining viene sempre arricchita da esclusivi after party, dove la serata si anima con dj e artisti di fama mondiale.

Il dinner show al Billionaire St. Moritz porta la firma della direttrice artistica Irma Di Paola. La produzione unisce ballerini, cantanti e artisti, creando una fusione di musica, performance speciali e danza. Vengono utilizzati anche effetti laser avanzati e innovativi, immergendo il pubblico in una combinazione di luci e arte.

“Mi trovo in uno dei locali più esclusivi e lussuosi d’Europa, a mostrare l’arte che mi ha accompagnato per tutta la vita, ovvero il breaking, che ancora oggi rappresenta il mio universo. Non mi sarei immaginato di far parte di questo nuovo progetto, per me insolito.

In tanti si sono complimentati con me per le esibizioni che metto in scena. Questa avventura arricchisce e impreziosisce il mio curriculum, consentendomi di entrare in contatto con un mondo che non avevo mai frequentato. Il futuro? Vedremo. Sino a febbraio sarò qui al Billionaire di Saint Moritz, poi vedremo se sarà possibile prosegue con questa magica esperienza”.