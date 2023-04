San Giorgio d'Oro a Mowgly, talento che porta Reggio in giro nel mondo

Si è rinnovata anche per il 2023 la cerimonia di attribuzione della benemerenza “San Giorgio d’oro della Città di Reggio Calabria”. Nell’aula del Consiglio comunale “Pietro Battaglia”, sono stati assegnati undici riconoscimenti.

Nell’occasione, il Sindaco facente funzioni Paolo Brunetti ha evidenziato come la benemerenza è « un modo per riconoscere meriti e segnalare alla comunità, all’opinione pubblica, quanti si sono “contraddistinti” dando lustro alla Città e mostrando, come affermava Einstein, che la maturità inizia a manifestarsi quando sentiamo che è più grande la nostra preoccupazione per gli altri che non per noi stessi”.

Tra i premiati con l’ambito riconoscimento anche Cristian Bilardi, in arte Mowgly. Numerosi i titoli conquistati a livello nazionale e internazionale dall’atleta reggino, uno dei più apprezzati nel panorama mondiale del breaking.

A lanciare la candidatura per il San Giorgio d’Oro a Cristian Bilardi è stato il consigliere di maggioranza Gianluca Califano.

“Mi auguro che si riesca nell’intento di realizzare qualcosa di concreto per la disciplina breaking a Reggio Calabria, presto parlerò con l’amministrazione comunale evidenziando l’importanza di organizzare un evento di caratura mondiale. Conosco Cristian da dieci anni, ho apprezzato da subito le sue immense qualità, che abbiamo visto nella trasmissione di Canale 5 ‘Amici’ dove ha dimostrato carattere e voglia. Assieme a suo fratello Giancarlo, hanno avvicinato tanti ragazzi a questa disciplina creando un movimento legato al breaking. Sono queste le migliori energie del nostro territorio, che noi come amministrazione siamo chiamati a supportare e valorizzare costantemente”, dichiarava il consigliere Gianluca Califano pochi mesi fa, ospite della redazione di CityNow assieme a Mowgly.

San Giorgio d’Oro a Mowgly, la motivazione