Reggio, grosso albero cade in centro città e colpisce un’auto in sosta – FOTO e VIDEO

Un grosso albero è crollato poco fa in pieno centro a Reggio Calabria.

L’episodio è avvenuto in via Cairoli, nei pressi di piazza Mezzacapo (Sant’Agostino). A essere colpita è stata un’auto in sosta, una Smart, che è stata ha accusato l’impatto del tronco e dei rami.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’area è stata messa in sicurezza e il transito è stato delimitato nella zona interessata per consentire le operazioni e ridurre i rischi per pedoni e automobilisti.

Non si registrano feriti.