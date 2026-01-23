Reggio, grosso albero cade in centro città e colpisce un’auto in sosta – FOTO e VIDEO
Non si registrano feriti. Sul posto la Polizia Locale
23 Gennaio 2026 - 14:33 | di Redazione
Un grosso albero è crollato poco fa in pieno centro a Reggio Calabria.
L’episodio è avvenuto in via Cairoli, nei pressi di piazza Mezzacapo (Sant’Agostino). A essere colpita è stata un’auto in sosta, una Smart, che è stata ha accusato l’impatto del tronco e dei rami.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’area è stata messa in sicurezza e il transito è stato delimitato nella zona interessata per consentire le operazioni e ridurre i rischi per pedoni e automobilisti.
Non si registrano feriti.
