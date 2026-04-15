Emendamento Cannizzaro, Caminiti: ‘5 mln contro l’erosione, Villa è pronta’

La sindaca di Villa ringrazia l'on. Cannizzaro e sottolinea: "Abbiamo già uno studio morfodinamico della costa". E spiega quale è esattamente il tratto interessato

Accolto con favore a Villa San Giovanni il nuovo risultato politico incassato dall’on. Francesco Cannizzaro, firmatario dell’emendamento che porta complessivamente 15 milioni di euro nell’area dello Stretto. Tra le misure previste, anche 5 milioni destinati al contrasto dell’erosione costiera a Cannitello, una delle emergenze più sentite per il territorio villese.

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Ai microfoni di CityNow, il sindaco Giusy Caminiti ha commentato positivamente il provvedimento, sottolineando il peso concreto delle risorse destinate alla città.

“È un emendamento che leggiamo con grande favore, non foss’altro perché ci sono ben due commi che riguardano la città di Villa San Giovanni. Uno stanziamento di 5 milioni di euro per l’erosione costiera, 2 milioni e mezzo sul 2028 e 2 milioni e mezzo sul 2029. È una notizia che accogliamo con estremo favore perché la città non si farà trovare impreparata”.

Caminiti ha poi spiegato come il Comune abbia già messo in campo un lavoro preparatorio importante, grazie a un finanziamento della Regione Calabria.

“Siamo pronti perché grazie a un finanziamento della Regione Calabria di 100 mila euro abbiamo realizzato il primo studio morfodinamico della costa che sia mai stato fatto in Italia. È uno studio unico, già approvato in giunta, che ci permette di sapere esattamente qual è la causa del fenomeno erosivo e quali sono le opzioni di intervento”.

Il tratto interessato è quello della fascia nord del territorio comunale, in una zona particolarmente esposta e delicata.

“Parliamo del tratto di costa della zona nord, quello compreso tra i due torrenti, Piria e Zagarella, quindi Santa Trada fino alla chiesa di Cannitello. È un intervento fondamentale per la messa in sicurezza dell’abitato, ma anche per la vocazione turistica della città”.

Nelle parole del primo cittadino c’è anche un riconoscimento politico verso il parlamentare di Forza Italia, autore dell’emendamento approvato in commissione con un consenso trasversale.

“Valutiamo e salutiamo positivamente questo emendamento che ha avuto il via libera da tutte le forze politiche in commissione. L’onorevole Cannizzaro ha individuato Villa San Giovanni come una priorità. Lo ringraziamo perché sa, per averla vissuta, che questa emergenza parla non solo alle case, ma a una città intera”.

Infine, Caminiti ha voluto chiarire un punto tecnico centrale in riferimento al progetto ‘Ponte’ e alle opere connesse. Il finanziamento per l’erosione non si sovrappone infatti alle opere legate al Ponte sullo Stretto.

“È un finanziamento che non interferisce con le opere del Ponte, perché il progetto del Ponte si colloca tra Cannitello e Pezzo, mentre qui parliamo della zona più a nord, verso Santa Trada. Speriamo che la nuova governance della Città Metropolitana riconosca il lavoro fatto e confermi Villa come soggetto attuatore”.

Un passaggio che, oltre all’aspetto economico, riporta al centro una questione strategica per Villa San Giovanni: mettere in sicurezza la costa, tutelare le abitazioni e difendere una delle aree a più alta vocazione turistica della città.