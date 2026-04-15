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Vinitaly, Calabria e Basilicata presentano il marchio ‘Pollino’

"Lavorare insieme significa dare più forza ai nostri produttori e costruire nuove opportunità" così l'assessore Gallo

15 Aprile 2026 - 09:37 | Comunicato Stampa

marchio calabria basilicata

Un’idea nata lo scorso luglio durante Vinitaly and the City a Sibari diventa oggi un progetto concreto: nel corso del Vinitaly è stato presentato ufficialmente il nuovo marchio interregionale per la valorizzazione dei prodotti del sistema territoriale del Pollino, frutto della collaborazione tra Regione Calabria e Regione Basilicata.

L’iniziativa rappresenta un passo avanti decisivo verso una strategia condivisa di promozione, visione comune e volontà di valorizzare un territorio straordinario che non conosce confini amministrativi: il Parco Nazionale del Pollino, la più vasta area protetta d’Italia, che abbraccia 56 comuni tra le province di Cosenza, Potenza e Matera.

Le parole dell’assessore Gianluca Gallo

“Oggi compiamo un passo fondamentale: trasformiamo un’intuizione nata meno di un anno fa in un progetto strutturato che unisce due regioni attorno a un patrimonio straordinario – ha spiegato l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo –. Lavorare insieme significa dare più forza ai nostri produttori, costruire nuove opportunità e raccontare al Paese e al mondo la qualità che questo territorio sa esprimere. Questo marchio è solo l’inizio di un percorso che porteremo avanti con determinazione e visione”.

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Alla presentazione ha preso parte anche Luigi Lirangi, commissario Parco Nazionale del Pollino, Peppone Calabrese, docente/gastronomo e conduttore Linea Verde Rai 1, e l’assessore all’Agricoltura della Basilicata, Rocco Cicala, che ha evidenziato come la collaborazione istituzionale rappresenti la strada più efficace per valorizzare un territorio che vive di identità condivise, tradizioni comuni e un patrimonio agroalimentare che costituisce un valore strategico per entrambe le regioni.

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