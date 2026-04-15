Reggio, confronto pubblico a Ravagnese con i candidati alla Presidenza di Circoscrizione

Il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello promuove un incontro presso la parrocchia dedicato alla presentazione del Masterplan di Quartiere e al confronto con i candidati

Il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello promuove un incontro pubblico che si terrà domenica 26 aprile, alle ore 19:30, presso la Parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio di Ravagnese, in occasione della festa liturgica della Madonna del Buon Consiglio, dedicato alla presentazione del Masterplan di Quartiere e al confronto con i candidati alla carica di Presidente di Circoscrizione.

Il Masterplan

Il Masterplan rappresenta un documento programmatico costruito attraverso un percorso partecipato, che raccoglie in maniera organica le principali criticità del territorio, insieme a proposte operative, obiettivi e risultati attesi condivisi dalla comunità.

Elemento qualificante del lavoro è l’impostazione metodologica adottata: il documento, infatti, introduce un modello di gestione e sviluppo delle azioni basato sul cosiddetto “PDCA Esteso”, evoluzione del tradizionale ciclo Plan – Do – Check – Act, al quale viene affiancata una ulteriore dimensione di monitoraggio continuo dei processi e dei risultati, con l’obiettivo di garantire nel tempo efficacia, trasparenza e capacità di adattamento degli interventi.

Per caratteristiche, struttura e approccio metodologico, il Masterplan si configura come un’esperienza innovativa nel panorama nazionale: si tratta, infatti, di uno dei primi esempi in Italia di documento strategico di tale livello elaborato direttamente da un Comitato di Quartiere, non solo come strumento di analisi e proposta, ma come vero e proprio modello operativo a supporto del dialogo con le istituzioni.

Le parole del presidente del Comitato

L’incontro sarà occasione per illustrare pubblicamente il lavoro svolto dal Comitato: il Presidente, ing. Raffaele Ferraro, introdurrà i contenuti del Masterplan e presenterà il percorso portato avanti dal Direttivo, frutto di un’attività strutturata e condivisa con il territorio.

“Il Masterplan – dichiara il Presidente, ing. Raffaele Ferraro – nasce dal basso ed è stato costruito insieme alla comunità. Non è soltanto un documento di analisi, ma uno strumento operativo che mette in relazione bisogni, proposte e metodo, con l’obiettivo di rendere il confronto con le istituzioni più concreto, trasparente e orientato ai risultati”.

A seguire, sarà offerto ai candidati alla presidenza di circoscrizione uno spazio di intervento in cui presentare le proprie linee programmatiche in relazione ai bisogni e alle priorità emerse nel documento.

La cittadinanza del quartiere è invitata a partecipare per ascoltare direttamente le proposte dei candidati, in un contesto di confronto aperto, trasparente e orientato all’interesse collettivo.

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L’iniziativa si inserisce nel solco delle attività promosse dal Comitato, da sempre impegnato nel favorire processi di partecipazione civica e nel costruire un dialogo concreto tra istituzioni e comunità locale, nel pieno rispetto dei principi di imparzialità e apartiticità.

Un’occasione di confronto aperto tra cittadini e candidati, per costruire insieme il futuro del quartiere.