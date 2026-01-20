Crollo del lungomare dei Mille, Falduto: ‘Doppia spesa pubblica. Fallimento normativo e culturale’

Il Lungomare dei Mille di Melito Porto Salvo è stato gravemente danneggiato dalle forti mareggiate provocate dal ciclone Harry, che ha colpito la costa ionica.

Le immagini mostrano il collasso di parte della struttura che riguarda la passeggiata. Questo episodio, secondo l’imprenditore reggino Giuseppe Falduto ha messo in evidenza “le criticità strutturali di un’opera pubblica” già segnalate dallo stesso nel 2023, al momento della realizzazione.

“Intervenire su coste sabbiose ed esposte al moto ondoso mediante opere rigide rappresentava un rischio tecnico elementare”.

L’imprenditore ha spiegato che la scelta di costruire un’opera rigida, senza adeguate fondamenta, ha portato alla “rimozione della sabbia alla base dell’opera” e alla conseguente esposizione delle fondazioni. Questo ha causato il “collasso di parti della passeggiata”, una situazione che evidenzia, secondo Falduto, il fallimento di un metodo di costruzione inadeguato. “Non è una polemica politica, ma una riflessione tecnica”, ha dichiarato, puntualizzando che il problema riguarda non solo Melito, ma anche altre aree come il Parco Lineare Sud di Reggio Calabria e Scilla, dove si riscontrano problematiche simili.

“Le conseguenze sono concrete: spesa pubblica doppia, stagione turistica compromessa, perdita di credibilità istituzionale”.