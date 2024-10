Tutto pronto per la cronoscalata Santo Stefano-Gambarie: ‘Evento unico in Italia’

"Abbiamo un tracciato che non ha eguali in Italia, incastonato in un territorio meraviglioso", le parole dell'On. Cannizzaro

Motori caldi per la 44esima edizione della storica cronoscalata Santo Stefano-Gambarie, che andrà in scena dal 23 al 25 giugno prossimi. Anche in questa stagione la gara di velocità in salita sarà organizzata in joint venture dall’Automobile club di Reggio Calabria e dalla Scuderia Aspromonte con il patrocinio della Città di Reggio Calabria.

Oggi la conferenza stampa di presentazione, aperta dalle parole di Giuseppe Martorano, presidente dell’Automobile Club di Reggio Calabria.

“E’ un evento sentito da tutto il territorio e partecipato da tutto il Sud Italia. Il nostro obiettivo è quello di portare ogni anno delle novità e aumentare gli iscritti. Siamo partiti con 70 iscritti nel 2021 dopo la pandemia, oggi abbiamo l’obiettivo di superare i 150 iscritti. La programmazione parte appena finisce la gara dell’anno precedente. Novità importante legata alla pubblicazione di una rivista successivamente all’evento e che racconterà la 3 giorni, contribuendo ad amplificare e far conoscere ulteriormente la cronoscalata”, le parole di Martorano.

Lello Pirino della Scuderia Aspromonte ha anticipato come per l’edizione 2023 le consuete verifiche del venerdi si svolgeranno in due momenti differenti, mentre Giuseppe Denisi della scuderia “Piloti per Passione” ha evidenziato: “La gara è di tutti, è del territorio. Si tratta di una manifestazione ormai storica che e si è ritagliata uno spazio importante nel panorama nazionale”.

Giovanni Latella consigliere metropolitano con delega allo sport ha i primi ricordi della cronoscalata sin da bambino.

“Da decenni si parla di questo grande evento sportivo, anche dall’altra parte dello stretto. Lo sport può essere trainante per promuovere lo sviluppo di un territorio. Da 44 anni la cronoscalata è un appuntamento ormai immancabile, nelle scorse edizioni si è arrivati quasi a 350 partecipanti, cifra record che mi auguro si possa presto nuovamente toccare e magari anche superare”, l’auspicio di Latella.

“C’è un pregiudizio da rompere, quello legato all’Aspromonte che soffre di una reputazione negativa e stereotipata, relativa alla stagione dei sequestri. Dobbiamo parlare di realtà importanti come questa, facendo sinergia anche tra istituzioni di colore politico differente”, ha concluso il consigliere metropolitano.

Francesco Malara, sindaco di Santo Stefano ha risaltato la bellezza dell’Aspromonte unendolo alla ricchezze delle risorse umane.

“La nostra montagna va sempre di più scoperta e valorizzata, l’edizione numero 44 conferma quanto si tratti di un appuntamento importante e sentito. La strada a scorrimento veloce Gallico Gambarie e il Ponte sullo Stretto possono contribuire a migliorare le potenzialità del nostro territorio. Sarà una grande giornata di festa per un evento che ha valore non soltanto sportivo ma anche culturale”, il pensiero di Malara.

Per il consiglio regionale presente Salvatore Cirillo che ha portato i saluti del presidente del consiglio Filippo Mancuso.

“E’ importante anche la presenza della Regione Calabria, abbiamo subito sposato questa iniziativa. Si sta lavorando anche in regione per riorganizzare al massimo il settore dello sport, delega in mano alla vice presidente Giusi Princi. Bisogna proseguire in questo percorso, l’evento richiama presenze da tutto il sud italia e questo è un indotto per tutto il territorio”.

In conclusione di conferenza l’intervento dell’On. Francesco Cannizzaro, che si è soffermato anche sul tema infrastrutture parlando dell’aeroporto di Reggio Calabria, della Gallico Gambarie e del Ponte sullo Stretto.

“Come classe politica dobbiamo far seguire i fatti alle parole, se no mettiamo in difficoltà chi opera e organizza questi eventi e non riceve sostegno dagli enti. Io non ero ancora nato quando è nata questa manifestazione, che è diventata nel tempo istituzionale, assumendo un carattere nazionale. Abbiamo un tracciato che non ha eguali in Italia, incastonato in un territorio meraviglioso. Ci siamo messi tutti insieme per risvegliare questa manifestazione dopo anni difficili, i numeri degli ultimi anni sono in crescita e testimoniano di un fermento rinnovato. Gambarie è sold-out come strutture ricettive, questo è un fatto straordinario”.

Il deputato reggino, sottolineando l’importanza della sinergia tra enti, ha allargato il raggio d’azione guardando al futuro con ottimismo.

“Magari tra un anno saremo di nuovo qui a presentare l’edizione 2024 della cronoscalata, e nel frattempo avremo inaugurato la Gallico Gambarie, la nuova seggiovia e posato la prima pietra del Ponte sullo Stretto. Le infrastrutture sono essenziali per lo sviluppo del nostro territorio”.