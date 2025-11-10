Dopo l’aggressione, il sindaco di Crotone ci ripensa: ‘Ritiro le dimissioni’

"Le numerose attestazioni di stima e di incoraggiamento che mi sono pervenute da più parti, hanno rafforzato in me la convinzione di continuare a servire questa città", le parole del sindaco Voce

“In questi giorni ho valutato con attenzione le responsabilità, le sfide e le aspettative che il ruolo di sindaco comporta.

Ma non mi sono mai allontanato dalla città e dalla sua gente. Ho ascoltato le loro voci, percepito le loro speranze e le loro preoccupazioni. E questo mi ha confermato quanto il legame con la nostra comunità sia per me imprescindibile.

Le numerose attestazioni di stima e di incoraggiamento che mi sono pervenute da più parti, insieme alla fiducia dimostrata dai consiglieri comunali di maggioranza, hanno rafforzato in me la convinzione di continuare a servire questa città con rinnovata energia. È per questo che oggi comunico con piena convinzione di ritirare le mie dimissioni“.

E’ quanto afferma in una nota, il sindaco di Crotone Vincenzo Voce che ha ufficializzato il ritiro delle dimissioni. Il primo cittadino aveva deciso di fare un passo indietro in seguito all’aggressione nei confronti del consigliere comunale Ernesto Ioppoli.

“Rinnovando il mio impegno, voglio continuare a lavorare per il bene comune, guidando l’Amministrazione con responsabilità, trasparenza e ascolto costante. Ringrazio sinceramente tutti coloro che, con parole, gesti e testimonianze di sostegno, hanno contribuito a rafforzare la mia determinazione. Insieme continueremo a costruire il futuro della nostra città, con passione, fiducia reciproca e la volontà di affrontare ogni sfida come comunità unita”, conclude il sindaco Voce.

