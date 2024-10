Calcio – CTS: arriva l’ok per gli allenamenti collettivi

Per la data ufficiale riguardo la ripresa del campionato, invece, bisogna aspettare

E’ l’ultima ora di Sky Sport ed il calcio ottiene il primo ok. E’ quello del CTS riguardo le modifiche al protocollo e quindi la possibilità di riprendere gli allenamenti collettivi. Non sarà possibile effettuare partitelle, ma comunque questo rappresenta un primo passo significativo per la ripresa della stagione.

In attesa di comunicazioni ufficiali, dovrebbe cadere la quarantena obbligatoria per tutto il gruppo nel caso si riscontri un giocatore positivo. Sarà isolato soltanto chi è contagiato, mentre il resto della squadra dovrà andare in ritiro, pur potendo continuare ad allenarsi e ovviamente dovrà essere sottoposto a nuovi tamponi.

Per confermare la data di partenza del campionato, invece, diventa decisiva la curva dei contagi. La decisione di oggi renderà più completa anche la discussione di domani in Consiglio Federale. Il Ministro Spadafora, la FIGC e la Lega A si riuniranno il prossimo 28 maggio.